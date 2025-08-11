Imperia calcio, via alla nuova stagione: Riolfo "Siamo qui per costruire e onorare questa maglia" (foto)

Primo giorno di scuola per la nuova Imperia, che ha inaugurato la stagione 2025-2026 sotto il sole cocente del 'Vladimiro Marengo' di Diano Marina, ospite della Golfodianese del presidente Paolo Sciandino. Un pomeriggio giornata fatta di sudore, entusiasmo e prime indicazioni sotto gli occhi attenti del nuovo allenatore Giancarlo Riolfo, tornato a Imperia per guidare una squadra praticamente tutta da costruire.

Ai suoi ordini e del suo staff un gruppo eterogeneo, con tanti giovani in prova e un punto di riferimento d’esperienza come Nicholas Costantini, veterano chiamato a fare da chioccia. Lo staff tecnico è in via di completamento, così come l’organico, ma la rotta è già tracciata.

“Non sono Mago Merlino”, ha esordito sorridendo mister Riolfo, “Nel senso che partiamo con grande entusiasmo e voglia di lavorare, ma ci sono ancora molti misteri. Il gruppo va costruito da zero. Però una cosa è certa: c’è la volontà di dare il massimo e onorare questa maglia. Sono fiducioso che faremo bene”.

Quanto agli obiettivi, Riolfo non si sbilancia, ma chiarisce quale sarà il punto di partenza: “L’obiettivo minimo è la salvezza. Parlare di qualcosa di più oggi sarebbe poco serio, ma si spera sempre nel massimo. Quel che possiamo promettere, questo sì, è il massimo impegno”.

Sul clima all’interno del gruppo, il tecnico andorese ha commentato positivamente: “Ho visto entusiasmo e voglia di cominciare. I ragazzi in prova stanno dando tutto e piano piano costruiremo il gruppo definitivo.”

Fotoservizio Christian Flammia