Calcio, Juniores di Eccellenza. I due gironi regionali, esce il Taggia ed entra il Busalla

Il Comitato regionale ha definito l’organico e la suddivisione delle squadre partecipanti al prossimo campionato Juniores d’Eccellenza.

La nuova stagione parte con alcune novità rispetto alle previsioni iniziali: il Don Bosco ha comunicato la propria rinuncia, mentre il Taggia ha scelto di non presentare domanda di ammissione. Al posto dei giallorossi spazio al Busalla, che trova posto nel Girone A.

Girone A: Arenzano F.C., Busalla Calcio, Campomorone Sant’Olcese, Ceriale Progetto Calcio, Genova Calcio, Legino 1910, Molassana Boero, Multedo 1930, Ospedaletti Calcio, Praese 1945, Serra Riccò 1971, Sestrese Bor. 1919, Superba Calcio 2017, Ventimiglia Calcio.

Girone B: Angelo Baiardo, Athletic Club Albaro, Bogliasco, Canaletto Sepor, Caperanese 2015, Don Bosco Spezia Calcio, Fezzanese, Golfo Paradiso Pro Recco Camogli Avegno, Levanto Calcio, PSM Rapallo, Rivasamba H.C.A., Sammargheritese 1903, Tarros Sarzanese, Villaggio Calcio.