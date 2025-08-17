 / Calcio

Calcio | 17 agosto 2025, 13:02

Calcio. Mario Damiani prosegue il proprio percorso negli States con i colori dei Morningside Mustangs

Mario Damiani in conferenza stampa

Mario Damiani in conferenza stampa

Abbiamo visto tanti ragazzi liguri nel corso degli anni attraversare l'oceano Atlantico per abbinare il proprio percorso di studi alle attività sportive.

Numerose università americane hanno infatti accolto gli atleti della nostra regione e, tra di loro, si è sicuramente ben contraddistinto Mario Damiani.

L'ex capitano della Juniores del Legino sta infatti proseguendo il proprio percorso in Iowa, a Sioux City,  dove sta per iniziare, anche in questo caso con la fascia al braccio, la quarta annata consecutiva con la maglia dei Morningside Mustangs.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium