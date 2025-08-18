A Pian di Poma tutto esaurito per l'amichevole Sanremese-Pietra Ligure: ospite d'onore Youri Djorkaeff (Foto)

Pubblico delle grandi occasioni per l'amichevole tra Sanremese e Pietra Ligure giocata a Pian di Poma. Il settore dei tifosi era praticamente esaurito, con decine di tifosi presenti tra i quali, un ospite d'eccezione: l'ex giocatore dell'Inter Youri Djorkaeff, che ha assistito a bordo campo alla partita dei biancazzurri, in cui gioca anche il figlio (non era presente invece Alessandro Del Piero, fermato da un imprevisto).

Tra i presenti anche il sindaco Alessandro Mager e il consigliere comunale Alessandro Marenco, che si sono concessi uno scatto con l'ex campione del mondo.

Al termine della partita Djorkaeff ha poi raggiunto i tifosi per un breve saluto, per poi andare a salutare il figlio Gabriele Oan, per poi concedersi a una serie di fotografie con i ragazzi del settore giovanile.

"Sono contento perché ho visto una bella gara - ha detto Djorkaeff al termine della partita - e sono contento per la partita di mio figlio. Spero riesca a segnare la prossima volta, ma ho visto il giusto spirito da parte di tutta la squadra, speriamo per la società che le partite vadano bene. So che il mio cognome e quello di Alex (Del Piero, ndr) mettono pressione, ma sono ragazzi con il giusto spirito: la cosa importante è che si trovino bene e che pensino a divertirsi, senza badare troppo al cognome che hanno sulle spalle".

2-1 il risultato finale per la Sanremese, segnale positivo che però non fa rilassare il mister Davide Moro, che guarda già ai prossimi impegni: "Stiamo andando avanti con la preparazione, oggi è stato un test contro ottimi avversari. Ci sono state cose buone ma anche cose non buone, dobbiamo lavorare. Non si può pretendere già ora di essere pronti e non sbagliare nulla, anche questo fa parte della crescita e ho apprezzato che abbiano cercato di giocare sempre propositivi contro una squadra aggressiva: lì ci sono i nostri concetti che dovremo affinare per migliorare".

Grande protagonista Riccardo Moreo, autore di una doppietta: "Sono contento per i gol ma l'importante era mettere minuti nelle gambe e cercare di fare quello che chiede il mister. Certo il risultato aiuta il morale ma la strada è ancora lunga, abbiamo molto da fare ma la partenza è buona. E' stata sicuramente un'amichevole competitiva, loro erano molto organizzati e ci hanno messo in difficoltà, una cosa comunque utile per entrare già in clima campionato".