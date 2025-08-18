Calcio. Francesco Berta è pronto al primo anno da professionista, il giocatore andorese avrà la maglia numero 14 del Perugia

Francesco Berta, centrocampista classe 2007 di Andora, è uno dei giovani più promettenti cresciuti nel panorama calcistico savonese. Dopo aver indossato diverse maglie dilettantistiche della zona, si è guadagnato l’opportunità di mettersi in mostra fuori regione.



Il salto arriva al Torneo delle Regioni: qui gli osservatori del Perugia, oggi in Serie C, rimangono colpiti dalle sue prestazioni.

In biancorosso Berta ha risposto presente: 18 presenze complessive e una rete segnata in Primavera, confermando talento e personalità. Dati che hanno convinto la società ad investire su di lui promuovendolo in Prima Squadra.



Poche ore fa il Perugia ha reso ufficiale la lista dei numeri di maglia: Berta avrà il 14, simbolo di fiducia e di un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico. Contestualmente, è arrivata anche la firma sul primo contratto da professionista, traguardo importante per un ragazzo che ha appena 18 anni.