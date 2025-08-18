Calcio. Il Millesimo ha un nuovo preparatore dei portieri, è Davide Baldaccini

E' stata un'estate di piena evoluzione quella vissuta a Millesimo, senza però particolari strappi rispetto al percorso disegnato nelle ultime stagioni.
Del resto il doppio salto dalla Prima Categoria all'Eccellenza ha premiato il lavoro portato avanti dal presidente Levratto e dal suo staff.
Uno staff che nelle ultimissime ore si è ampliato, con il preparatore dei portieri Davide Baldaccini sbarcato nel cuore della Val Bormida.
Baldaccini, presentato dal direttore generale Luciano Piccardo, curerà non solo la preparazione degli estremi difensori della Prima Squadra, ma anche del Settore Giovanile.