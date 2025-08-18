Calcio, Pontelungo. Massimiliano Nucera entra in società, assegnata la carica di consigliere

E' un Pontelungo che nel corso dell'estate ha saputo rinforzare ulteriormente le proprie fondamenta.

In attesa dell'esordio ufficiale in Coppa della squadra di mister Zanardini, la società granata ha infatti annunciato l'ingresso in società di Massimiliano Nucera.

L'ex vicesindaco della città delle torri ricoprirà il ruolo di consigliere.

La nota granata:

L’ASD Pontelungo ha il grande piacere di comunicare l’ingresso in Società di Massimiliano Nucera.

Massimiliano, stimato architetto, ricoprirà la carica di consigliere e gli viene affidato il ruolo di responsabile dello sviluppo infrastrutturale e dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Da sempre uomo di sport, che non ha mai trascurato, nonostante il suo impegno nella politica locale, è stato tra l’altro Vicesindaco della nostra città, é un apprezzato podista.

La Società nel dargli il benvenuto gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.