Balùn, serie A. Pieve di Teco ci crede: vittoria pesante e colpo salvezza contro Castagnole

Il Pieve di Teco non molla e rilancia le proprie ambizioni salvezza con una vittoria di carattere. L'altra sera sera, davanti al pubblico amico, la quadretta pievese ha superato nettamente Castagnole, conquistando due punti fondamentali e regalando una vera boccata d’ossigeno alla propria classifica. Con questo successo i biancoverdi si portano a -3 dal San Biagio, in attesa del recupero contro la Speb, stasera alle 21 a San Rocco Bernezzo, e a -5 proprio dai castagnolesi, con otto punti ancora in palio: tutto rimane aperto, e il Pieve di Teco adesso ci crede davvero.

Fin dai primi scambi la formazione guidata da capitan Seno ha imposto il proprio ritmo, mettendo in difficoltà un Castagnole apparso poco incisivo. Il battitore pievese, sostenuto da un gioco potente e preciso, ha trovato con continuità la rete, trasmettendo sicurezza ai compagni. La squadra lo ha seguito con compattezza e scioltezza, trasformando in punti ogni occasione utile. Il tabellone parla chiaro: dopo un parziale iniziale di 5-0, alla pausa il Pieve di Teco conduceva già 7-1.

Nel secondo tempo è bastata una gestione attenta e ordinata del vantaggio per chiudere sul 9-1, tra l’entusiasmo del pubblico che ha spinto la quadretta per tutta la gara. Castagnole, al contrario, non ha mai trovato la giusta brillantezza, due giochi persi alla unica testimoniano la mancanza di incisività della formazione ospite, incapace di reagire al ritmo e alla determinazione dei padroni di casa.

Il Pieve di Teco archivia così un successo che vale più dei due punti in classifica: la squadra ha dimostrato solidità, carattere e la capacità di affrontare le sfide decisive con lo spirito giusto. Ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni, con la consapevolezza che la permanenza nella categoria è ancora alla portata.

La corsa salvezza è ufficialmente riaperta: il Pieve di Teco ci crede, e lo ha dimostrato sul campo.

IL TABELLINO

Pieve di Teco-Araldica Castagnole 9-1

PIEVE DI TECO: Sergio Seno, Luca Molli, Mirco Giordano, Diego Ghigliazza. Dt: Giulio Ghigliazza.

CASTAGNOLE: Cristian Gatto, Federico Gatto, Andrea Bianco, Riccardo Meistro. Dt: Alberto Bellanti.

Arbitri: Piera Basso e Antonio Balestra.