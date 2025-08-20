Taekwondo. Per Elisa Bertagnin arriva la vetta del ranking mondiale, dopo il bronzo alle Universiadi nuova tappa ad Amburgo

Savona festeggia un risultato senza precedenti: Elisa Bertagnin, atleta classe 2005, ha conquistato la vetta del ranking mondiale senior di taekwondo nella categoria 46 kg femminile. Con questo traguardo la giovane ligure si conferma tra le più forti interpreti della disciplina a livello internazionale, diventando la prima italiana a sedersi sul trono della classifica globale in questa categoria di peso.

Il percorso di Bertagnin è costellato di successi: di recente, ai Giochi Universitari Rhine Ruhr 2025, disputati in Germania, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -46 kg, cedendo solo in semifinale alla taiwanese Ying-hsuan Huang. Un altro segnale della sua continuità e competitività ai massimi livelli.

Il prossimo impegno sarà ad Amburgo, dove nel mese di settembre vestirà nuovamente i colori azzurri in occasione del German Open.