Calciomercato. Lo Sporting Taggia Sanremo svela l'organico, preso Trucchi dal Pontelungo

Lo Sporting Taggia Sanremo, così ribattezzato da poche settimane, ha provveduto nelle scorse ore ha ufficializzare l'organico che sarà a disposizione di mister Luca Fiuzzi.

Tra i cinque volti nuovi c'è quallo di Davide Trucchi, attaccante leva 2006 nella scorsa stagione al Pontelungo. Oltre all'ex punta granata, sono stati ingaggiati il difensore Paolo Negro dalla Juniores della Sanremese, il portiere Frenna, il difensore Grandi e il centrocampista Leggio, tutti e tre in arrivo dal Camporosso.

La rosa dello Sporting Taggia Sanremo

Gian Marco Alasia, Luca Carletti, Stefano Cassini, Francesco Cava, Francesco Cavallero, Matteo Ciccia, Luca Colantonio, Emiliano Cusma, Mathieu Delecourt, Matteo Frenna, Valerio Gallo, Alessio Grandi, Andrea Grisi, Samuele Leggio, Romus Moglan, Paolo Negro, Francesco Pellicanò, Manuel Romeo, Ernald Sina, Davide Trucchi.

