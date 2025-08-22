Balùn, la Coppa Italia 2025 protagonista in Liguria: finali a Imperia e Andora con una nuova formula

La Federazione Italiana Pallapugno alza il sipario sulla Coppa Italia 2025 (da mercoledì 27 agosto a domenica 31) con un’importante novità: le finali si disputeranno con una formula inedita che prevede quattro giornate divise tra due storici sferisteri, il 'De Amicis' di Torrazza d'Imperia e quello di Andora. Un vero e proprio festival dello sport tradizionale del Ponente Ligure e del Basso Piemonte, cuori pulsanti della disciplina.

Alla conferenza stampa di presentazione, organizzata con grande partecipazione istituzionale, sono intervenuti il presidente nazionale Enrico Costa, il vicepresidente Marco Scajola, il presidente regionale Giacomo Raineri, il sindaco di Andora Mauro Demichelis con l’assessora Monica Risso, e per Imperia l’assessora allo Sport Marcella Roggero. Presenti anche i delegati provinciali del CONI di Imperia e Savona e le società organizzatrici San Leonardo e Don Dagnino.

“Le finali della Coppa Italia rappresentano un momento straordinario non solo per celebrare l'eccellenza sportiva delle nostre squadre – ha dichiarato il presidente Enrico Costa – ma anche per incontrare società, atleti e appassionati. È un’occasione preziosa per confrontarsi sulle sfide future della pallapugno, raccogliere idee, e lavorare insieme per migliorare qualità e visibilità della nostra disciplina. Portare la Coppa Italia in Liguria, tra Imperia e Andora, significa valorizzare i luoghi dove la pallapugno è nata e si è sviluppata. È anche un’opportunità per coinvolgere i flussi turistici e rendere il nostro sport più accessibile, anche semplificando alcune regole”.

Sulla stessa linea il vicepresidente Marco Scajola, che ha evidenziato il valore culturale della manifestazione: “La pallapugno è parte integrante della storia sportiva della Liguria e della nostra comunità. E’ una grande occasione per gli sportivi e per tutti gli appassionati di pallapugno. Un momento importante per celebrare e promuovere la nostra disciplina, che unisce tradizione e spettacolo. La Coppa Italia 2025 rappresenta anche un’opportunità per coinvolgere i giovani e rafforzare l’interesse verso questo sport. L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo già registrato dimostrano quanto la pallapugno sia amata sul territorio. Ringrazio il presidente Enrico Costa e tutto il Consiglio Nazionale per aver accolto la mia proposta di far svolgere le finali di tutte le categorie in Liguria. Quest’anno sperimentiamo una nuova formula che sono certo sarà vincente, ovvero di svolgere le finali in due diversi sferisteri, quello di Imperia e quello di Andora. In un periodo ancora estivo e di vacanza, siamo certi di poter offrire a turisti e residenti uno spettacolo sportivo di grande qualità”.

Il neo presidente regionale Giacomo Raineri ha, infine voluto mandare un messaggio forte e chiaro: “La Liguria non deve avere complessi d’inferiorità rispetto al Piemonte, che oggi ha più sponsor. In termini di partecipazione, soprattutto tra i giovani, la nostra regione sta crescendo con numeri importanti. Dobbiamo crederci di più e investire nelle nostre potenzialità”.

Programma

Mercoledì 27 agosto – Andora

Ore 18.00: Coppa Italia Allievi – Finale: Pro Paschese A (Villanova Mondovì, CN) vs Bubbio (Bubbio, AT)

Ore 21.00: Coppa Italia Femminile – Finale: San Leonardo (Imperia, IM) vs Amici del Castello (Diano Castello, IM)



Venerdì 29 agosto – Imperia

Ore 17.30: Coppa Italia Esordienti – Finale: Ricca (Diano d’Alba, CN) vs San Leonardo (Imperia, IM)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie A – Finale: Marchisio Nocciole Cortemilia (Cortemilia, CN) vs Alta Langa (S.Benedetto Belbo, CN)



Sabato 30 agosto – Andora

Ore 15.00: Coppa Italia Promozionali – Finale: Ricca A (Diano d’Alba, CN) vs Don Dagnino (Andora, SV)

Ore 17.00: Coppa Italia Under 21 – Finale: Subalcuneo (Cuneo, CN) vs Peveragno A (Peveragno, CN)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie B – Finale: Officine Pesce Bubbio (Bubbio, AT) vs Gottasecca (Gottasecca, CN)



Domenica 31 agosto – Imperia

Ore 15.30: Coppa Italia Pulcini – Finale: Ricca (Diano d’Alba, CN) vs San Leonardo A (Imperia, IM)

Ore 17.00: Coppa Italia Serie C2 – Finale: Monastero Dronero (Dronero , CN) vs Pro Paschese B (Villanova Mondovì, CN)

Ore 21.00: Coppa Italia Serie C1 – Finale: Prodeo (Chiusavecchia, IM) vs Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva (Ceva, CN)