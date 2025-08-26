Balùn Serie A, Pieve nel girone salvezza: la sfida con la Speb vale una stagione

Si accendono le luci dello sferisterio di Pieve di Teco per una serata che può valere un’intera stagione. Stasera, martedì 26 agosto alle 21, la quadretta guidata da Sergio Seno scenderà in campo contro la Speb di Andrea Daziano: per i pievesi è l’occasione per restare aggrappati alla speranza di salvezza.

Dopo settimane difficili, la vittoria è diventata ormai un passaggio obbligato. La classifica non lascia spazio a calcoli: chi vince continua, chi perde rischia di compromettere in maniera quasi definitiva il proprio cammino.

“Assolutamente sì, è una partita fondamentale – commenta il direttore tecnico Giulio Ghigliazza – siamo ancora in corsa per poterci salvare e crediamo che davanti al nostro pubblico possiamo fare una bella prestazione. La squadra è in un buon momento di forma e questo ci dà la convinzione di poter ottenere un risultato positivo e continuare a mettere pressione ai nostri avversari”.

Sul fronte piemontese, il Castagnole di Cristian Gatto ha travolto 9-1 il San Biagio, riaccendendo la lotta nel girone. Un risultato che rende ancora piu fondamentale la sfida di Pieve.



