Memorial Tessitore: grande volley in arrivo, Cuneo-Cannes maschile il 17 settembre a Imperia

Poco più di venti giorni al primo atto del Memorial Dado Tessitore, storica manifestazione curata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo, che si svolge sempre tra fine estate e inizio autunno. Come accade dal 2016, il Tessitore si dividerà in più appuntamenti. Quello riservato all’altissimo livello quest’anno sarà dedicato al settore maschile e vedrà scendere in campo, mercoledì 17 settembre (ore 20), sul parquet del palazzetto dello sport di Imperia, la MA Acqua San Bernardo Cuneo, formazione neopromossa in Superlega, e l’As Cannes Volley, quotato team del massimo campionato transalpino. Un test match che regalerà grande spettacolo.

Tra i protagonisti, con i colori di Cuneo (che proprio oggi inizia la preparazione agli ordini del confermato coach Matteo Battocchio), ci sarà Ivan Zaytsev, 202 cm, soprannominato Zar per le sue origini e l’assonanza con il suo cognome. Figlio d’arte (il padre Vjaceslav giocò a Spoleto, proprio dove nacque Ivan nel 1988), è stato a lungo punto di forza della nazionale italiana. Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, in cui l’Italia fu d’argento dietro al Brasile, stabilì, con 127 km/h, il record di servizio più veloce nel corso di sempre ai Giochi. Nel 2008, anno in cui ottenne la cittadinanza italiana, si aggiudicò il titolo italiano di beach volley, conquistando il bis la scorsa estate in coppia con Daniele Lupo, a sua volta d’argento, sulla sabbia, a Rio 2016. Ben nove nazionalità nelle fila del Cannes. Da segnalare il centrale piemontese Omar Biglino, che pur essendo originario di Alba non ha mai vestito la maglia di Cuneo, e il libero italo-argentino Luciano Massimino.

Ospiti della serata saranno alcuni ex giocatori locali che hanno militato a lungo in serie A, tra cui Simone Parodi, che ha smesso di recente e che a Cuneo ha disputato diverse stagioni, e Paolo Giribaldi (13 stagione in Serie A da giocatore, con debutto nella stagione1980-81 con la maglia di Modena, e 10 da allenatore in A2).

Curiosità: l’unico atleta che ha vestito sia la maglia di Cuneo che quella di Cannes è un imperiese, quel Giacomo Giretto che nel 1994, a soli 21 anni, si è laureato campione mondiale e che ora è il team manager della nazionale azzurra che prossimamente sarà chiamata a difendere il titolo iridato conquistato nel 2021. Giretto fu tra gli ospiti d’onore all’inaugurazione dell’impianto di zona San Lazzaro, avvenuta nel 2009 e teatro, proprio quell’anno, proprio di una tiratissima sfida tra Cuneo e Cannes.

Sino a fine settembre la pallavolo è sotto la luce dei riflettori per via dello svolgimento del Mondiale Femminile (Thailandia, 22 agosto – 7 settembre) e Maschile (Filippine, 12-28 settembre).

Sanremo (impianto sportivo Mercato dei Fiori di Villa Armea) sarà la sede dei tre tornei giovanili che si terranno nelle settimane successive: Under 16 femminile interregionale (27-28 settembre), Under 15 maschile nazionale (11-12 ottobre) e Under 14 femminile territoriale (19 ottobre).

L’edizione 2025 della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, inserita nel calendario degli eventi ufficiali di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, assume un particolare significato per il club del presidente Cesare Fagnani, essendo trascorsi già 10 anni dalla scomparsa di Enrico Chiavari, suo predecessore e per tanto tempo deus ex machina dell’evento, sino al 2015 incentrato sul torneo internazionale femminile di Serie A a più squadre, di cui fu più volte protagonista la compianta Barbara Siciliano.