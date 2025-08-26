Volley: Grafiche Amadeo pesca fuori regione, Rocco Dichio nuovo allenatore della prima squadra maschile

Scelta epocale quella compiuta dal Riviera Volley Sanremo Grafiche Amadeo, che dopo anni di scelte autarchiche, che hanno portato la dirigenza giallonera a prediligere tecnici da destinare alla guida della Prima squadra in contesti locali, ha deciso, quest’anno, di affidare proprio quel ruolo, ad un allenatore proveniente da fuori regione.

Rocco Dichio, esponente noto al pubblico del grande volley non solo per essere stato alla guida di club di rilievo quali Volley Parella Torino, Gas Sales Piacenza e Caselle Volley e di essere un profondo conoscitore e cultore della materia (sua l’organizzazione di una serie di eventi, non ultimo, il Summit Volley Camp: il camp di pallavolo più alto d’Italia ed Europa, concluso il 28 giugno scorso con il tutto esaurito a Sestriere), è stato scelto dalla dirigenza del Riviera Volley Sanremo Grafiche Amadeo quale allenatore della squadra maschile già protagonista, un paio di stagioni fa, tra i cadetti della Serie B e che si appresta ad affrontare, con obiettivi ambizioni, il campionato regionale di Serie C.

Dichio ricoprirà anche il ruolo di responsabile di tutto il settore giovanile maschile e, per la stagione 2025/26, lavorerà in sinergia con lo staff tecnico già confermato per questa stagione composto da Alice Adamo (Responsabile settore giovanile), Alberto Ausenda e Gabriele Artuso (Allenatori delle categorie Under) e Ferdinando Guadagnoli (Tecnico della 1ª Divisione femminile).

A coordinare la preparazione fisica di tutte le squadre sarà Giuseppe Privitera, garantendo un percorso atletico omogeneo e strutturato. Con questa importante scelta, il Riviera Volley Sanremo Grafiche Amadeo conferma la volontà di crescere e investire sui giovani, rafforzando la prima squadra e costruendo un percorso tecnico condiviso che unisce vivaio e categorie senior.