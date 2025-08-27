Arti Marziali: quattro atleti dello Judo Club Sakura di Arma di Taggia convocati per gli Europei e Mondiali

Sta per riprendere la seconda parte del calendario gare della Fijlkam e lo Judo Club Sakura Arma di Taggia è pronto per rituffarsi alla grande nell' attività agonistica e non agonistica delle sue discipline. Dopo aver gareggiato con ottimi risultati in campo nazionale ed internazionale, quattro atleti che praticano il Ju Jitsu sono in piena preparazione per prendere parte ad alcune delle più prestigiose gare internazionali.

Maya Benvenuto è stata convocata nella nazionale italiana per partecipare ai Campionati Europei che si svolgeranno a Bevern, in Belgio, dal 2 al 5 ottobre e per i Campionati del Mondo che si svolgeranno a Bangkok in Tailandia dall'1 al 15 novembre. Gareggerà nella specialità del Fighting System U21.

Victoria Nigro è stata convocata per i Campionati del Mondo che si svolgeranno a Bangkok nella categoria Fighting System U18. Anche Mattia Salvi è stato convocato per i Campionati del Mondo di Bangkok nella Categoria Fighting System U14. Diego Secchi, infinie, potrà partecipare come Master della Nazionale sia per i Campionati Europei che per i Mondiali.

Da ricordare che Mattia Salvi e Victoria Nigro avevano già fatto parte della Nazionale Italiana che ha partecipato ai Campionati Europei di Cipro, classificandosi rispettivamente al primo e quinto posto delle rispettive categorie. A conferma della validità degli atleti, Mattia Salvi è 1° nella ranking list nazionale (data l'età non compete ancora quella mondiale); Maya Benvenuto è 2a nel ranking nazionale e 16a in quello mondiale; Victoria Nigro è 1a nella nazionale e 16a in quella mondiale. Diego Secchi, come atleta Master, non rientra nel ranking.

I tecnici che seguono gli atleti dello Judo Club Sakura, Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, sono molto soddisfatti delle prestazioni dei loro atleti e continuano ad allenarli con costanza, al fine di permettere loro di mantenere le capacità e metterle a frutto nei prossimi impegni.