Grande successo con record di iscritti alla quarta edizione della Tnt Taggia Naturun Trail

Record di iscritti alla quarta edizione della T.N.T. Taggia Naturun Trail, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina. La gara, disputata domenica scorsa, ha infatti registrato 175 partecipanti, molti dei quali provenienti dalla vicina Francia oltre che da molte località del nord Italia. A vincere è stato Wogene Fabrizi che ha chiuso i 7 Km del percorso, con un dislivello positivo di 170 metri, con l’ottimo tempo di 27’52” sfiorando il miglior crono della manifestazione. A trionfare in campo femminile è stata Giorgia Cuffaro, in testa già dalle battute iniziali.

Classifica maschile:

1) Wogene Fabrizi in 27’52”

2) Simone Vivaldi in 28’53”

3) Lorenzo Castelletti in 29’22”

Classifica femminile:

1) Giorgia Cuffaro in 35’28”

2) Chiara Roncallo in 36’24”

3) Roberta Magini in 39’20”

La manifestazione sportiva, classificata come marcia ludico motoria non competitiva, ha portato i concorrenti a correre al cospetto di alcuni degli angoli più belli e caratteristici del centro storico e del suo circondario. La T.N.T. Taggia Naturun Trail ha infatti il duplice obiettivo di promuovere lo sport e il territorio, con la sua storia e le bellezze architettoniche. A fornire le indicazioni sono inoltre stati alcuni volontari che, in linea con la tradizione storica di Taggia, hanno indossato abiti del 1600.

I primi tre uomini e le prime tre donne giunti sul traguardo di Piazza Eroi Taggesi, hanno ricevuto le riproduzioni del logo della gara (il famoso “candelotto”) rimodellate, realizzate con stampa 3D e rifinite a mano. L’organizzazione ha poi consegnato numerosi riconoscimenti e premi speciali (tra cui quello per il concorrente proveniente da più lontano: Helsinki) offerti da sponsor e partners. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il vicesindaco del Comune di Taggia Espedito Longobardi, l’assessore al turismo Barbara Dumarte e il consigliere comunale delegato allo sport Giancarlo Ceresola. In gara, come special guest, anche il campione di ultramaratona Michele Graglia che ha voluto onorare con la propria partecipazione le strade di casa sua correndo in compagnia di alcuni amici.

La manifestazione, disputata sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva CSEN. aveva il patrocinio del Comune di Taggia con gli Assessorati allo Sport e al Turismo e si è svolta in collaborazione con la Croce Verde Arma Taggia che ha garantito la sicurezza dei partecipanti con due ambulanze e gli equipaggi life bike.