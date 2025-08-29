Prima veleggiata solidale tra Sestri Ponente e Varazze in memoria di Salvatore Giuffrida

Il 13 settembre si terrà la prima edizione della veleggiata, a scopo di beneficenza, organizzata dalla Sezione di Sestri Ponente della Lega Navale Italiana e dalla Sezione di Varazze della Lega Navale Italiana.

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a “Braccialetti Bianchi ODV”, associazione di volontariato nata nel 2015 per offrire sostegno empatico e spirituale a chi affronta una malattia complessa e ai suoi cari. I volontari sono presenti ogni giorno in Oncologia Medica e nell’Hospice Maria Chighine del Policlinico San Martino, nel Guscio dei Bimbi del Gaslini e sul territorio, con progetti di Medicina Integrativa che includono Musicoterapia, Arteterapia, Shiatsu, Yoga, Qi Gong, Biodanza, Meditazione, Accompagnamento Spirituale e Laboratori narrativi.

Salvatore Giuffrida , mancato prematuramente nel gennaio 2023, era il Direttore Generale dell’Ospedale San Martino un grande amico della associazione ed un appassionato della Vela di altura.

La veleggiata, aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo di lunghezza superiore ai 6 metri prevede il seguente programma: sabato 13 settembre partenza alle 10.00 nello spazio acqueo a circa mezzo miglio a Sud della Marina grande di Arenzano, in direzione dell’isola di Bergeggi che rappresenta la boa virtuale per il ritorno con arrivo delle imbarcazioni a Varazze. Domenica 14 si terrà la premiazione presso la Sede della LNI di Sestri Ponente.



