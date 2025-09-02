Triathlon, nuova impresa per Manuela Zunino: la portacolori del Doria Nuoto Loano chiude il suo quinto Ironman a Thun

Continua a raccogliere risultati prestigiosi Manuela Zunino, triatleta della categoria Master 2 del Doria Nuoto Loano.

Dopo due podi su distanza olimpica e un terzo posto di categoria conquistato un mese fa al Triathlon medio a Lac du Bouchet, la portacolori del sodalizio loanese ha terminato per la quinta volta un Ironman: a Thun (Svizzera), Manuela Zunino ha concluso una gara impegnativa tra salite di montagna e paesaggi collinari cogliendo il quarto posto tra le partecipante italiane e il sedicesimo assoluto di categoria.

"Sono felice di questa mia stagione sportiva - ha dichiarato la triatleta del Doria Nuoto Loano - fatta di sacrifici sì, ma di tanta soddisfazione".