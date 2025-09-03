Gli atleti della I Zona protagonisti agli Italiani Classi in Doppio 2025

Ottimi risultati per gli equipaggi della I Zona in occasione dei Campionati Italiani Classi in Doppio 2025.

Nella classe 420 (90 barche al via e 7 prove disputate), tra gli Under 17 spicca l’argento di Nicolas Margaria ed Edoardo Cavero (CV Vernazzolesi). Nella categoria Under 19 trionfo per Alessio Cindolo e Sara Valente (YC Italiano), che conquistano anche il bronzo assoluto. Nel podio femminile due equipaggi del CV Vernazzolesi: Valentina Zafarana ed Elena Giannelli seconde, Ludovica Pastorino e Sofia Derin Botteri terze.

Nella classe RS Feva (54 barche e 8 prove), tra gli Under 17 arriva un prestigioso terzo posto per Edoardo Bastini e Samuele Bardelli (CN San Bartolomeo al Mare).