Petanque, Pontedassio Tricolore 2025: spettacolo e successi nella due giorni in valle Impero (foto)

La Costigliolese fa doppietta tricolore, Tiboni-Arcesto ancora campioni. Amormino brilla con due medaglie. Ora testa ai Mondiali di Roma

Pontedassio Tricolore 2025, la due giorni di petanque andata in scena nello scorso weekend in Valle Impero conferma che la formula a coppie miste, ormai entrata a pieno titolo nel programma delle più importanti competizioni internazionali (Mondiali, Europei, World Games), offre spettacolo ed emozioni, è gradita dai giocatori, è apprezzata dal pubblico. A far festa, nel bocciodromo di località Ruggie, davanti a tanti spettatori, è stata la Costigliolese che ha messo in bacheca, in una stagione in cui ha vinto anche lo scudetto femminile, altri due prestigiosi titoli. A livello individuale, pur non salendo sul gradino più alto del podio, l’unico atleta capace di conquistare due medaglie è stato il 28enne Saverio Amormino di Testico (Sv). Una dimostrazione dell’equilibrio e di un livello molto alto, come era lecito attendersi visti i nomi dei protagonisti.

Bis tricolore. Sui campi di Pontedassio nella gara più attesa, quella di domenica, il Campionato Italiano a coppie miste, con 46 formazioni al via, a trionfare, come nel 2024, sono stati il genovese Massimiliano Tiboni e la torinese Mariangela Arcesto, scesi in campo questa volta con i colori della Costigliolese (l’anno scorso indossavano la maglia della Bovesana). Ultimi ad arrendersi (13-5) un altro veterano delle piccole bocce, Stefano Andrea Bruno, e Chiara Oggero, portacolori della Vita Nova Savigliano. Fuori in semifinale Monica Scalise-Saverio Amormino (Costigliolese) e Vanessa Romeo-Emanuele Goffredo (Biancheri Muller Bordighera). Quinta piazza finale per Erica Tomatis-Fabrizio Bottero (Costigliolese), Simona Bagalà-Benito Campagna (Gsp Ventimiglia), Silvana Bracco-Roberto Pesce (San Bartolomeo) e Simona Claps-Walter Di Luca (Infra). 
Stessa maglia. Ancora Costigliolese, come nella scorsa edizione, ma con altri atleti. Nell’albo d’oro del Circuito Nazionale Lui & Lei Fabrizio Bottero e Nicole Masseilot succedono ad Alessandro Basso e Serena Sacco, campioni uscenti. Niente da fare in finale per Sara Ferrera e Saverio Amormino (Abg Genova), sconfitti 13-7. Non solo Liguria e Piemonte sul podio: per la prima volta a medaglia anche una coppia lombarda, quella composta da Vanna Crespolini e El Hadji Thiam (Orobica Slega), rivelazione della gara. Al terzo posto, a pari merito con i bergamaschi, Romina Bollati e Daniele Rovera della Buschese.

Autorità e arbitri. A seguire l’evolvesi dei tabelloni, tante autorità, a conferma dell’importanza dell’appuntamento: per la Federazione Italiana Bocce, il presidente ad interim Roberto Favre, la consigliera federale Francesca Di Folco, il presidente regionale Andrea Dagnino e il suo vice Giuseppe Baschiera, i delegati imperiesi Gianfranco Trucco e Rosella Spilamberti, il c.t. della nazionale femminile Riccardo Capaccioni e il componente della commissione tecnica nazionale Ermanno Maja; il sindaco di Pontedassio Fulvio Pezzuto e il consigliere comunale Giorgio Sibelli; il delegato territoriale del Coni Giossi Massa. Ad uno dei momenti della manifestazione ha partecipato anche il vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana. Non è mancato il lavoro per gli arbitri: il direttore di gara Marco Voglino di Castagnole Lanze e il coordinatore dell’evento Bruno Costamagna di Valdieri, che sono stati coadiuvati nella giornata di domenica dai “fischietti” locali Marco Piana e Francesco Esposito.
Gioia Pontedassio. Congratulazioni sono arrivate da più parti, al presidente Agostino Ramoino e allo staff della Asd Petanque Pontedassio, per la splendida accoglienza, una location molto funzionale e l’ottima organizzazione. Raggiante anche il sindaco Pezzuto. Sono sicuramente state posti le basi per l’assegnazione di altri importanti eventi futuri. Giova ricordare che Pontedassio Tricolore è stato un appuntamento del calendario di Liguria Regione Europea dello Sport 2025.
Da Pontedassio a Roma. L’attenzione degli appassionati della petanque si sposta ora da Pontedassio a Roma per i Campionati Mondiali in programma dal 17 al 22 di questo mese. Ad unire idealmente la Valle Impero e la Capitale saranno tre giocatrici reduci dal weekend di Pontedassio Tricolore, vale a dire Sara Ferrera, Alessia Bottero e Vanessa Romeo. Gli altri convocati sono Diego Rizzi, Alessio Cocciolo, Andrea Chiapello, Davide Laforé e Sara Dedominici. In palio i titolo individuali, a coppie maschili e femminili e a coppie miste, con 51 Paesi in lizza.

