Pallacanestro Alassio. Giù il sipario sul tradizionale camp estivo, la stagione è ormai dietro le porte

Si è concluso, dopo quello di giugno, il secondo Basket Camp estivo della Pallacanestro Alassio. Ad accogliere i ragazzi, per un camp all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora, è sempre il paese dell’Alta Val Bormida Calizzano.

“I camp sono sempre momenti che ci auguriamo possano restare nei migliori ricordi di ognuno dei partecipanti. Questo è stato un camp particolare ma che ha ancora più saldato il rapporto tra tutti i partecipanti. Difficile descrivere queste cinque splendide giornate ma un ringraziamento va ai partecipanti per la fiducia, alle loro famiglie, alle cuoche, allo staff tecnico e a tutti i nostri ragazzi che nel corso dei giorni sono saliti a trovarci” spiegano gli organizzatori.

“In due camp – aggiungono – si sono alternati quasi cento tra ragazzi e ragazze: questi sono numeri che ci rendono orgogliosi e ci consentono di confermare questa formula anche per il prossimo anno. Ora siamo pronti con la nuova stagione cestistica che avrà diverse novità e, come sempre, permetterà a tutti di giocare”.

“L’appuntamento con i camp è fissato per l’estate 2026 con la speranza di rivedere tutti i partecipanti al camp di quest’anno con l’aggiunta di nuovi ragazzi e ragazze desiderosi di avvicinarsi al basket e trascorrere cinque splendide giornate insieme” concludono gli organizzatori.

In attesa della prossima estate la Pallacanestro Alassio apre le iscrizioni per l’imminente stagione cestistica. Il minibasket (nati e nate dal 2014 al 2022) riprenderà il 15 settembre mentre l’attività giovanile e senior (nati e nate dal 2013 ai senior) riprenderà dalla prossima settimana e le prove saranno gratuite per tutti quelli che vorranno avvicinarsi a questo sport.