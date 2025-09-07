 / Calcio

07 settembre 2025

Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. La stagione di San Filippo Neri e Albingaunia parte subito con derby: il racconto della sfida

esordio in Coppa Liguria per la prima giornata del 3 per le due squadre

Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. La stagione di San Filippo Neri e Albingaunia parte subito con derby: il racconto della sfida (LIVE)

SAN FILIPPO NERI - ALBINGAUNIA 0-1 (Savona rig. 8')

 

27' assolo di Gibertini, gran giocata dell'esterno che salta due uomini e poi tira, blocca Rizzo

25' ammonito per proteste Fejzillari

22' punizione Albingaunia, nulla fa segnalare di importante al "Riva", partita equilibrata 

12' clamoroso errore di Greco che lascia palla ai giallorossi, il difensore stende poi il giocatore che aveva rubato palla, soltanto giallo per il centrale,: si salvano i bianconeri

8' TRASFORMA SAVONA! BIANCONERI AVANTI

7' RIGORE ALBINGAUNIA! Steso Bianco sulla sinistra, non ha dubbi Canino

6' giocano a specchio le due squadre, pare 4-4-2 da entrambe le parti

5' prima grande chance della gara per i bianconeri, Gibertini fa tutto bene poi scarica per Ciravegna che spara alto da ottima posizione in area

subito un tiro per l'Albingaunia dopo i primi secondi di gara, conclusione alta di Gibertini

17:39 partiti!

PRIMO TEMPO

 

Formazioni

 

SAN FILIPPO NERI: Rizzo, Furlanetto, Giglio, Damonte, Fejzillari, Gloria D., Carparelli, Giordano U., Spinelli, Condorelli, Orru

A disposizione: Khalil, Andolfatto, Banchero, Volturana, Calbucci, Gloria L., El Asri, El Harzli, Messina

Allenatore: Torregrossa - Rotiroti

 

ALBINGAUNIA: Manti, Gerosa, Savona, Giordano C., Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Ciravegna, Bianco, Secco

A disposizione: Massabò, Esposito, Fazio, Gastaldi, Giraldi, Masha, Massa, Milazzo, Nida

Allenatore: Poggi

 

Arbitro: Christopher Canino (Albenga)

Eric Parodi

