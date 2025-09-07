Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. La stagione di San Filippo Neri e Albingaunia parte subito con derby: il racconto della sfida (LIVE)

SAN FILIPPO NERI - ALBINGAUNIA 0-1 (Savona rig. 8')
27' assolo di Gibertini, gran giocata dell'esterno che salta due uomini e poi tira, blocca Rizzo
25' ammonito per proteste Fejzillari
22' punizione Albingaunia, nulla fa segnalare di importante al "Riva", partita equilibrata
12' clamoroso errore di Greco che lascia palla ai giallorossi, il difensore stende poi il giocatore che aveva rubato palla, soltanto giallo per il centrale,: si salvano i bianconeri
8' TRASFORMA SAVONA! BIANCONERI AVANTI
7' RIGORE ALBINGAUNIA! Steso Bianco sulla sinistra, non ha dubbi Canino
6' giocano a specchio le due squadre, pare 4-4-2 da entrambe le parti
5' prima grande chance della gara per i bianconeri, Gibertini fa tutto bene poi scarica per Ciravegna che spara alto da ottima posizione in area
subito un tiro per l'Albingaunia dopo i primi secondi di gara, conclusione alta di Gibertini
17:39 partiti!
PRIMO TEMPO
Formazioni
SAN FILIPPO NERI: Rizzo, Furlanetto, Giglio, Damonte, Fejzillari, Gloria D., Carparelli, Giordano U., Spinelli, Condorelli, Orru
A disposizione: Khalil, Andolfatto, Banchero, Volturana, Calbucci, Gloria L., El Asri, El Harzli, Messina
Allenatore: Torregrossa - Rotiroti
ALBINGAUNIA: Manti, Gerosa, Savona, Giordano C., Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Ciravegna, Bianco, Secco
A disposizione: Massabò, Esposito, Fazio, Gastaldi, Giraldi, Masha, Massa, Milazzo, Nida
Allenatore: Poggi
Arbitro: Christopher Canino (Albenga)