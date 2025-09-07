Calcio. Non c'è l'ambulanza, non si è disputata Sporting Taggia - San Francesco Loano

Non si è disputata oggi pomeriggio la gara tra Sporting Taggia Sanremo e la San Francesco Loano.

Dopo il 2-2 dell'andata, le squadre di Fiuzzi e Lupo erano attesa in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Liguria, ma l'assenza dell'ambulanza ha costretto il direttore di gara, Miraglia di Imperia, a far risuonare il triplice fischio dopo aver atteso da regolamento un tempo di gioco.

La palla passa ora al Giudice Sportivo, ma salvo sorprese il Loano dovrebbe ottenere la vittoria a tavolino e la qualificazione ai quarti di finale contro il Pietra Ligure.