Calcio, Promozione. Il Pontelungo ospita il Ceriale: la WEBCRONACA della sfida

PONTELUNGO - CERIALE 1-1 (25’ Piu - 7’ Mariani)

63’ Primo giallo del match ai danni di Asteggiante

62’ Conclusione di Ardissone, para facile Gallo

61’ Nuovo cambio per il Ceriale, dentro Beluffi per Destito

57’ Doppio cambio per Zanardini, fuori Pollero e Folco, dentro Guardone e Asteggiante

53’ Uscita fuori dall’area di Gallo, scontro con Ardissone ma per il direttore di gara é tutto regolare

49’ Alizeri salva sulla conclusione di Destito

46’ Inizia il secondo tempo, esce Barone entra Buonocore

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione, 1 a 1 il parziale

40’ Tanto gioco nel centro del campo ma poche emozioni, le due squadre sono attente a non prendere goal prima dell’intervallo

27’ PAREGGIO DEL PONTELUNGO! Schema da calcio d’angolo, Staltari mette in mezzo per Piu che incorna è gonfia la rete

25’ Poche emozioni fin qui, la squadra di Zanardini prova a farsi vedere ma il caldo sta condizionando la gara

8’ Risponde il Pontelungo con Staltari ma é super la risposta di Gallo ad una mano sulla conclusione potente del giocatore granata

7’ VANTAGGIO CERIALE! Batti e ribatti in area che favorisce Mariani che da dentro l’area trafigge Ghiozzi

1’ Iniziata la sfida

PRIMO TEMPO

Secondo turno della Coppa Italia di Promozione, il Pontelungo ospita il Ceriale nella supera sfida che aprirà la nuova giornata dilettantistica. Si scende infatti in campo alle 15.00, in anticipi rispetto alla maggior parte delle gare di giocata. I granata provano a riscattare la sconfitta dell'esordio con il Finale, ospiti che invece vogliono dare continuità per provare a dare l'assalto al trofeo sfumato in finale lo scorso anno.

PONTELUNGO: Ghiozzi, Fazio M., Alizeri, Farinazzo, Massa, Pollero, Delfino, Folco, Ardissone, Piu, Staltari.

A disposizione: Breeuwer, Fazio P., Calandrino, Guardone, Chariq, Garabello, Rocca, Rossi, Asteggiante.

Allenatore: Zanardini

CERIALE: Gallo, Miranda, D’Aiuto, Barone, Franco, Guaraglia, Gaudino, Kacellari, Destito, Mariani, Molina.

A disposizione: Martinetti, Andreetto, Dogic, Mangiavillano, Buonocore, Minazzo, Beluffi, Renda, Bonifazio.

Allenatore: Mambrin

Arbitro: Fousfos sez. Albenga

Assistenti: Moretti sez. Savona e Lunardon sez. Savona