Calcio. Sporting Taggia. Il dg Giuffra sul caso ambulanza: "Contratto regolare, aspettavamo il mezzo al campo"

Si percepisce dalla voce di Massimo Giuffra, direttore generale dello Sporting Taggia, un dispiacere autentico per la mancata disputa del match di coppa contro la San Francesco Loano.

Il direttore di gara ha infatti atteso il tempo regolamentare di gioco poi, accertata l'assenza dell'ambulanza, ha archiviato la sfida con i canonici tre fischi.

Scontata, a questo punto, la vittoria a tavolino per i rossoblu di mister Lupo.

"Siamo dispiaciuti - racconta Giuffra - perchè da anni stipuliamo un contratto per la presenza dell'ambulanza in campo e con tutta probabilità chi avrebbe dovuto fornire il mezzo di soccorso si è dimenticato dell'evento. In più i nostri avversari hanno dovuto affrontare una trasferta impegnativa, in una giornata particolare a livello di traffico, senza nemmeno scendere in campo. Peccato, perchè c'era una bella cornice di pubblico e dopo la gara di andata vi erano tutti i presupposti per assistere a una partita divertente e combattuta".