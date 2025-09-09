Calciomercato. Infinito Ognjanovic, ancora una stagione con la maglia del Dego

Il Dego ha fatto parlare tanto di sè in ottica mercato durante l'estate, rivelandosi una delle società più attive dell'intera provincia.

Quello annunciato ieri sera, però, non è un nuovo innesto nel senso letterale del termine, ma sicuramente avrà un peso specifico non indifferente sia sul campo che nelle dinamiche di spogliatoio per il team di mister Frumento.

Matteo Ognjanovic, infatti, continuerà a far parte della rosa biancoblu, quando sembrava imminente un suo ritiro dal calcio giocato.

Una "retromarcia" ben accolta da tutti gli addetti ai lavori, che darà il via alla terza stagione al "Perotti" per il centrale classe 1983.