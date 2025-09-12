Vado Ligure chiude la stagione formativa della vela giovanile

La giornata di sabato 6 settembre ha rappresentato l’atto finale del percorso estivo promosso dalla Federazione Italiana Vela per gli allievi della scuola vela. Il Meeting Zonale ospitato a Vado Ligure ha segnato la conclusione di un calendario ricco di appuntamenti, reso possibile grazie al lavoro congiunto dei Circoli della I Zona e del Comitato di Zona.

Il Centro Nautico Vadese ha fatto da cornice all’evento, offrendo non solo le proprie barche e le infrastrutture necessarie, ma anche l’esperienza dei suoi istruttori. Con il supporto degli aspiranti tecnici, i giovani partecipanti hanno potuto sperimentare discipline diverse, tra cui il wing foil, che ha riscosso notevole successo tra ragazzi e adulti.

Le condizioni meteorologiche hanno regalato sole e vento costante, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Il programma si è concluso con la premiazione, arricchita dai riconoscimenti messi a disposizione dalla FIV.