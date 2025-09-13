Pallapugno, Serie B: definiti semifinaliste e spareggi, retrocede l’Alusic Merlese

Si è chiusa la terza e ultima giornata di ritorno degli spareggi di pallapugno in Serie B, con verdetti importanti sia nei play off che nei play out e nel girone salvezza.

Play off

Il Gottasecca ha confermato la propria leadership superando con autorità le Officine Pesce Bubbio per 9-4, mentre la Bcc Pianfei Pro Paschese ha travolto la Benese con un netto 9-1.

La classifica finale sorride quindi al Gottasecca, che chiude al comando con 26 punti, davanti a Benese (23), Bcc Pianfei Pro Paschese (21) e Officine Pesce Bubbio (20).

Gottasecca e Benese accedono direttamente alle semifinali, mentre Bcc Pianfei Pro Paschese e Officine Pesce Bubbio dovranno passare dagli spareggi di qualificazione.



Play out

Equilibrio e spettacolo anche nella parte bassa del tabellone. La Castiati Neivese ha espugnato il campo della Fbc Sabbiature Augusto Manzo imponendosi per 9-6, mentre gli Amici del Castello hanno avuto la meglio per 9-7 sulla Castiglia Costruzioni Bormidese.

Classifica finale: Castiati Neivese 21; Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.

Amici del Castello seconda e Fbc Sabbiature Augusto Manzo terza per differenza giochi negli scontri diretti. Castiati Neivese e Amici del Castello vanno dunque agli spareggi di qualificazione alle semifinali.



Girone salvezza

Domenica 14 settembre si chiuderà anche il girone salvezza, con due incontri in programma alle 21: a Dogliani Virtus Langhe-Valle Bormida, a Ricca Abrigo Olio Desiderio Ricca-Alusic Merlese.

La classifica vede al momento in testa Valle Bormida (17), seguita da Virtus Langhe (14), Abrigo Olio Desiderio Ricca (6) e Alusic Merlese (1). Quest’ultima è già matematicamente retrocessa in Serie C1.



Spareggi di qualificazione alle semifinali

Martedì 16 settembre ore 20.30 a Monastero Bormida: Officine Pesce Bubbio – Castiati Neivese

Mercoledì 17 settembre ore 20.30 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese – Amici del Castello