Veleggiata solidale in memoria di Salvatore Giuffrida, oggi saranno protagoniste anche Varazze e l'isola di Bergeggi

Una giornata di sport, mare e solidarietà per ricordare Salvatore Giuffrida. Le Sezioni di Genova Sestri Ponente e di Varazze della Lega Navale Italiana hanno unito le forze per organizzare una veleggiata speciale, in programma sabato 13 settembre 2025, a sostegno del progetto Braccialetti Bianchi.

La manifestazione seguirà un tragitto affascinante lungo la costa ligure: partenza da Arenzano, rotta verso l’Isola di Bergeggi e arrivo a Varazze. Un itinerario scelto non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per valorizzare lo spirito marinaro delle comunità locali.

La veleggiata, aperta a tutte le imbarcazioni a vela con lunghezza fuori tutto superiore a 6,50 metri, sarà l’occasione per vivere una giornata di condivisione e amicizia. Lo sport e la passione per la vela si intrecciano con un obiettivo più grande: sostenere un progetto benefico e mantenere viva la memoria di una figura molto amata come Salvatore Giuffrida.