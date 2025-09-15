 / Calcio

Calcio | 15 settembre 2025, 17:04

Calcio, Coppa Liguria. Albingaunia capolista del girone dopo il 3-1 al Borghetto, sarà scontro diretto con il Cisano per il passaggio del turno

Calcio, Coppa Liguria. Albingaunia capolista del girone dopo il 3-1 al Borghetto, sarà scontro diretto con il Cisano per il passaggio del turno

L'Albingaunia si presenterà al via  della partita decisiva per la qualificazione al secondo turno di Coppa Liguria, contro il Cisano, da capoclassifica del proprio gruppo.

I bianconeri dopo il 2-1 alla San Filippo Neri regolano anche il Borghetto, superato 3-1.

 Sul terreno del Riva, che ha presentato un bel colpo d'occhio a livello di pubblico, la partita si è incanalata subito nel primo tempo.

Vantaggio su rigore con Ciravegna al 35' mentre cinque minuti più tardi è stato Gibertini a superare Scarcelli con un tap in. Nella ripresa il penalty di Isabella ha permesso ai granata di realizzare la rete della bandiera, prima dell'immediato 3-1 realizzato da Alessandro Secco.

Albingaunia – Borghetto 3-1

Marcatori: 35’ pt Ciravegna (rig.), 41’ pt Gibertini, 10’ st Isabella (rig.), 13’ st Secco A.
 

Albingaunia: Massabò, Savona, Fazio, Pollio, Gerosa, Plando, Gibertini, Marquez, Ciravegna, Bianco, Secco A. 

A dispOSIZIONE: Pulera M., Alessi, De Giorgi, Gastaldi, Giordano, Masha, Massa, Milazzo, Secco E. 

Allenatore: Poggi
 

Borghetto: Scarcelli, Menzio, Paradisi, Sabia, Pulera T., Isabella, Frazzetto, Gattuso, Zanatta, Patitucci, Fruzzetti.

A disposizione: Falletti, Bova, Cabiati, Gatto, Guga, Pilloni, Rimassa, Sara, Vignone 

Allenatore: Perrone

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium