Taggia: tutto pronto la Serie A1 di volley: Chieri, Monviso, Levallois Paris e Cannes portano la grande pallavolo in riviera

Tutto pronto per la prima edizione del torneo amichevole femminile Seria A1 in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre alla palestra “Ruffini” di Taggia. Il quadrangolare vedrà impegnate quattro formazioni, due italiane e due francesi, tutte ai massimi livelli nei rispettivi campionati: Chieri '76 Volleyball (quinto posto nell'ultima stagione A1), Monviso Volley (nono posto nell’ultima stagione A1), Levallois Paris Saint-Cloud (campioni di Francia nel 2024) e Racing Club de Cannes (21 scudetti, l’ultimo nel 2019).

Organizzato dal Volley Team Arma Taggia, il torneo ha il patrocinio del Comune, del Coni e della Federazione Italiana Pallavolo. Venerdì, dalle 14, si svolgerà la prima fase; mentre sabato dalle 16, le finali. L’ingresso per assistere alle partite è gratuito con posti limitati fino al raggiungimento della capienza massima imposta dalle normative per la sicurezza (non più di 300 persone). Per chi volesse, sarà anche possibile seguire le partite in diretta sulla pagina Facebook @volleyteamarmataggia, raggiungibile al seguente link.

Vincenzo Brunacci, presidente del Volley Team Arma Taggia: “Saranno due giornate di grande pallavolo. È per noi un onore e un piacere ospitare le quattro squadre partecipanti e le loro atlete, alcune di ritorno dai recenti mondiali in Thailandia che hanno visto trionfare la nostra nazionale.”