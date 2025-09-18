 / Calcio

Calcio | 18 settembre 2025, 14:18

Calcio. Lo spettacolo di Pietra Ligure - Millesimo in 141 scatti (FOTOGALLERY)

Vittoria in rimonta per i biancocelesti: la doppietta di Gabriele Insolito ribalta il vantaggio iniziale di Totaro

Lorenzo Tortarolo

