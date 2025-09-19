Finale Ligure. Domani la Polisportiva inaugura la nuova stagione con "Uno Sport per Tutti"

Domani, sabato 20 settembre 2025, dalle ore 16.00 alle 19.00, la Polisportiva del Finale sarà presente in Piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure per festeggiare l’inizio del nuovo anno sportivo 2025/2026. L’iniziativa, come da tradizione, si svolgerà con l’evento “Uno Sport per Tutti”, giunto all’edizione 2025, che porterà le discipline dell’associazione ai piedi dell’Arco della regina Margherita.

La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere l’avvio dei corsi e di offrire a bambini e ragazzi un pomeriggio dedicato allo sport e al divertimento. Tutti i cittadini di Finale Ligure e dei comuni limitrofi sono invitati a partecipare e a informarsi sulle numerose attività proposte, rivolte a diverse fasce d’età: dai bambini a partire dai 3 anni, ai giovani, agli adulti, agli amatori e agli agonisti, fino alle persone della terza età. In piazza sarà allestito un info-point in grado di fornire dettagli sulle discipline disponibili, dalle attività individuali agli sport di squadra, includendo anche proposte a carattere ricreativo e sociale. Alcuni percorsi sono pensati per accogliere persone con disabilità, a conferma della vocazione inclusiva dell’associazione.

Per i più piccoli sarà possibile provare discipline come sport da combattimento, pallacanestro, aikido, equitazione e volteggio, atletica leggera, pallavolo, ginnastica ritmica e artistica, danza, kung fu, baseball e softball. L’iniziativa offrirà inoltre l’occasione di incontrare atleti, allenatori, dirigenti e maestri che rappresentano eccellenze del panorama sportivo finalese, con esperienze maturate a livello regionale, nazionale e internazionale. Al termine delle prove, i bambini riceveranno un piccolo omaggio e una merenda.

La Polisportiva del Finale, attiva da quasi trent’anni, porta avanti una missione che va oltre l’attività sportiva, promuovendo valori sociali e culturali legati allo sport. L’associazione, patrocinata dal Comune di Finale Ligure, gestisce impianti sportivi, organizza corsi di formazione – compresi quelli per l’uso dei defibrillatori – e porta avanti progetti nelle scuole di ogni ordine e grado.