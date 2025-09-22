Judo: OK Club, primi impegni stagionali tra Sardegna e Spotorno

Fine settimana intenso per gli atleti dell’OK Club Imperia, chiamati a difendere i propri colori su due fronti a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione sportiva.

In Sardegna, nella tappa del Trofeo Italia Esordienti B – manifestazione nazionale che ha visto la partecipazione di quasi 400 judoka under 15 – tre giovani promesse imperiesi hanno affrontato una competizione di altissimo livello. Guidati dal tecnico Nicola Saglietto, sono scesi sul tatami Justin Celislami (38 kg), Matteo Guglieri (55 kg) e Lorenzo Zinghini (38 kg). Al termine di una giornata combattuta, Guglieri ha conquistato un buon settimo posto, mentre Zinghini ha chiuso al nono posto. Celislami, pur senza piazzamenti di rilievo, ha mostrato grinta e determinazione, accumulando esperienza preziosa in vista delle prossime prove.

Contemporaneamente, a Spotorno, due altri portacolori dell’OK Club hanno inaugurato la stagione con una gara di preparazione. Accompagnati dal tecnico Marco Viani, Beatrice Ballerano (Under 18, 48 kg) e Stefano Marvaldi (Under 13, 45 kg) hanno testato la condizione dopo la pausa estiva. Ballerano, dopo un buon avvio, ha pagato una disattenzione nel finale del primo incontro, senza riuscire a risalire dai recuperi. Splendida invece la prova di Marvaldi, che ha dominato la categoria imponendosi con vittorie nette in tutti i combattimenti e conquistando il primo posto.

Si tratta dei primi passi di una stagione che si preannuncia intensa: un avvio incoraggiante che conferma la vitalità del movimento e lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti.