Lo sport finalese scende in piazza per dare il via alla nuova stagione: lo scorso weekend l'evento “Uno Sport per Tutti”

Si è tenuto lo scorso fine settimana, precisamente sabato 20 settembre, in Piazza Vittorio Emanuele II "Uno Sport per Tutti", l’evento organizzato dalla Polisportiva del Finale che ha di fatto aperto la nuova stagione sportiva, coinvolgendo un'ampia partecipazione di giovani che hanno avuto l'opportunità di provare diverse discipline.

Durante la giornata, bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in sport come pallavolo, pallacanestro, aikido, kung fu, atletica, equitazione, volteggio, ginnastica ritmica e artistica, danza, sport da combattimento, baseball e softball.

“Siamo una grande famiglia che cerca di proporre sport sano, partendo dai bambini più piccoli fino alla terza età – ha commentato il presidente Stefano Schiappapietra-. Questo è il momento che dà inizio alla nuova stagione sportiva, un momento atteso. Oggi poi è una giornata stupenda, sembra di essere oggettivamente a Ferragosto. Vedere la piazza piena di bambini, bambine, ragazzini, ragazzine che vengono a provare le attività sportive in maniera molto gioiosa è la cosa più bella”.

La buona riuscita dell'evento è stata possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure e dei partner del gruppo Arimondo Pam-Eurospin, Unoenergy, Casanova Acque Minerali, Decathlon e Avis. Il club ha voluto anche ringraziare istruttori, maestri, dirigenti, volontari e famiglie, considerati elementi fondamentali per l'attività della polisportiva.

L'evento ha ribadito l'impegno della Polisportiva del Finale nel promuovere uno sport sano e inclusivo.