 / Calcio

Calcio | 25 settembre 2025, 17:00

Calcio, Coppa Italia Promozione. Il pareggio premia il Finale, giallorossoblu ai quarti: gli scatti dell'1-1 con il Ceriale (FOTOGALLERY)

Calcio, Coppa Italia Promozione. Il pareggio premia il Finale, giallorossoblu ai quarti: gli scatti dell'1-1 con il Ceriale (FOTOGALLERY)

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium