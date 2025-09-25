Edizione locale
giovedì 25 settembre
Giudice Sportivo, Eccellenza. Tanti provvedimenti dopo la seconda giornata, comminati anche quattro turni di stop
Calcio. Respinto il ricorso della Superba, confermato il 3-1 a favore del Pontelungo
Calcio, Coppa Italia Promozione. Il pareggio premia il Finale, giallorossoblu ai quarti: gli scatti dell'1-1 con il Ceriale (FOTOGALLERY)
Calcio, Serie D. Il Vado sbanca l'Olmo Ferro con la rete di Arras: tutti gli scatti della sfida con il Celle Varazze (FOTOGALLERY)
Calcio. Cattardico si gode la grande notte dell'Albissole: "Ho detto ai ragazzi di godersi la partita, Diana ha i colpi del giocatore importante" (VIDEO)
Calcio, Coppa Promozione. Le squadre vincitrici dei gironi e gli abbinamenti nei quarti: sarà ancora Finale - Albissole
Celle Varazze. Orgoglio Stanga contro il Vado: "Quello che avete visto in campo è merito del nostro lavoro, gare così regalano consapevolezza" (VIDEO)
Calcio, Vado. Il muro rossoblu supera il Celle Varazze, Bondioli: "Grande prestazione di squadra, bravi loro a metterci in difficoltà" (VIDEO)
Calcio. E' rottura tra il Comune di Cairo e la Cairese. L'assessore Dogliotti: "La società non può o non vuole investire sulle strutture? Prendano esempio da Carcarese e Millesimo"
mercoledì 24 settembre
Calcio. L'Albissole vince, convince e avanza in Coppa: un Savona incerottato ko 3-1 al "Faraggiana"
Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. I gironi e il programma della prima giornata
Calcio. Pontelungo - Albenga, devoluto l'incasso dell'amichevole solidale all'associazione Viceversa
Altri sport
Jiu Jitsu in lutto: è mancato il Maestro Angelo Briano, punto di riferimento per l’Atletic Club Cairo
25 settembre 2025, 17:00
Calcio, Coppa Italia Promozione. Il pareggio premia il Finale, giallorossoblu ai quarti: gli scatti dell'1-1 con il Ceriale (FOTOGALLERY)
Eric Parodi
