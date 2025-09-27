Calcio, Prima Categoria B. Alle 15:00 il taglio del nastro del campionato, lo Speranza si testa in casa dell'Olimpic

Con il girone di Coppa Liguria ormai alle spalle. per le squadre del girone B di Prima Categoria è arrivato il momento del battesimo in campionato.
Come prassi il raggruppamento ad alto tasso genovese vedrà buona parte delle partite calendarizzate il sabato pomeriggio, ecco perchè metà del programma della prima giornata si disputerà tra poche ore.
Per lo Speranza, sulla carta, non potrebbe esserci un esordio più probante: in un derby cromatico rossoverde i ragazzi di Pisano faranno visita a un Olimpic pronto per l'ennesima volta a dare l'assalto alla Promozione.
Sugli altri campi, alle 15:00, si disputeranno Audace Campomorone - Rossiglionese, Rabona Via dell'Acciaio - Voltri 87 e Valsecca - Old Boys Rensen.
Domani in campo anche Veloce e Virtus Don Bosco, contro Dinamo Apparizione e Sciarbo & Cogo.