Sanremo, successo nel fine settimana per lo stage di karate tradizionale con il maestro Mirko Saffioti (Foto)

Un fine settimana all’insegna dello sport e della crescita tecnica ha animato la palestra dell’Accademia Karate Taiji Qigong Sanremo, all’interno di Villa Ormond, dove si è svolto uno stage di karate tradizionale Shotokan guidato da Mirko Saffioti, ex atleta della Nazionale e pluricampione del mondo, oggi allenatore della Nazionale Kata dell’A.I.K.T. (Accademia Italiana Karate Tradizionale).

L’evento ha visto una partecipazione numerosa e affiatata, con atleti provenienti da diversi livelli a partire dalla cintura verde. Accanto al maestro Saffioti, hanno dato il loro contributo i direttori tecnici dell’Accademia, i maestri Nando Giancola e Franco Calimero, insieme al presidente dell’A.I.K.T., Valerio Polello, che ha preso parte con entusiasmo alle giornate di allenamento.

Ieri la sessione si è aperta con un riscaldamento intensivo e lo studio del kata Heian Yondan e delle sue applicazioni pratiche. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno potuto approfondire i principi dei kata Sentei, con un’attenzione particolare al kata Gion. Alla giornata ha preso parte anche l’assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni, che ha portato i suoi saluti istituzionali, ribadendo il sostegno dell’amministrazione comunale alle attività dell’Accademia.

Oggi Saffioti ha guidato i praticanti in un lavoro mirato sugli spostamenti laterali, introducendo lo studio del kata superiore Goju-Sho-Sho. Il clima di entusiasmo e di forte coinvolgimento ha reso lo stage un momento di autentica condivisione, apprezzato da tutti i partecipanti. L’Accademia Karate Taiji Qigong Sanremo ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa e ha manifestato l’intenzione di rinnovare presto l’esperienza, auspicando un nuovo appuntamento con il maestro Saffioti.