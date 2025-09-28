Calcio, Promozione. Le capolista puntano a una domenica da corsari, il Savona chiuderà il programma domenicale all'Olmo - Ferro

Si dipanerà fino a inizio serata il programma della terza giornata del girone A di Promozione.

Il Savona, infatti, chiudeà la domenica calcistica ospitando la Sampierdarenese, non al Chittolina, ma all'Olmo-Ferro.

La squadra di mister Cola dovrebbe recuperare qualche effettivo dopo la gara di Coppa persa con l'Albissola, seppur la coperta per il tecnico degli striscioni resti particolarmente corta.

Gli altri sette incontri sono programmati alle 15:00, con tante sfide dall'esito aperto.

Il trio di testa composto da Pontelungo, Albissole e Sestrese giocherà in trasferta: per i granata ritorno al Borel di Finale dopo il girone di Coppa, mentre i ceramisti sono attesi dalla Praese. I verdestellati, invece raggiungeranno la Val Bormida ospiti del Bragno.

Rotta verso Genova anche per Legino e Baia Alassio, impegnati rispettivamente contro Serra Riccò e Masone. Cancelli aperti al Merlo, invece, per Ceriale - Little Club. Completa il programma Superba - Ca de Rissi.



