Calcio, Prima Categoria A. Scatta il campionato, dietro la lepre Virtus Sanremese sarà battaglia perta

La fase di rodaggio garantita dalla Coppa Liguria è arrivata al termine: da oggi pomeriggio anche le squadre iscritte al campionato di Prima Categoria inizieranno a fare sul serio.

Il girone A si presenta come non mai equilibrato, salvo lo strapotere tecnico della Virtus Sanremese.

Alle spalle dei matuziani la battaglia per la zona playoff potrebbe infatti risultare particolarmente aperta.

La prima giornata proporrà tre match con protagoniste le formazioni della nostra provincia: Andora - Cisano, San Filippo Neri - Cengio e l'esordio dell'Albingaunia (alle 18:00) contro il Quiliano & Valleggia.

Sempre in posticipo, ma alle 17:00, scenderà in campo il Dego contro l'Ospedaletti, dopo le polemiche che hanno costellato l'ultima parte di settimana.

Esordio interno, infine, per l'Altarese contro il Golfodianese, mentre il Borghetto raggiungerà l'estremo ponente ospite del Camporosso.