Calcio, Eccellenza. Bottino, Firenze e Panepinto, ecco i nomi forti dell'ultima giornata di mercato

Ieri sera è arrivato il gong per il calciomercato ligure, salvo ovviamente la possibilità per i club di tesserare i giocatori svincolati.

In Eccellenza un buon numero di operazioni sono andate a segno, soprattutto all'interno dell'area genovese.

L'Arenzano si è rinforzato in difesa con l'arrivo di Andrea Bottino, difensore classe 1996 ex tra le altre di Celle Varazze e Pietra Ligure.

Fabio Panepinto, dopo la breve parentesi con la Voltrese e l'ultimo campionato vinto proprio con le civette, indosserà la maglia del Busalla.

Colpo grosso infine per il Rivasamba, pronto a ufficializzare l'ingaggio di Marco Firenze. L'ex giocatore, tra le altre, di Parma, Venezia e Salernitana ha disputato le ultime stagioni con Sangiuliano e Clodiense.

