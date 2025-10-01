Il valore aggiunto del 16° Torneo “Sempre con Noi”: a Carcare Tilen Kozamernik e Adina Salaoru

Un ulteriore valore aggiunto alle società partecipanti al 16 torneo internazionale sempre con noi organizzato dalla società Pallavolo Carcare sono TILEN KOZAMERNIK e ADINA SALAORU.



TILEN KOZAMERNIK un allenatore affermato, che negli ultimi anni è stato direttore sportivo e allenatore del club di pallavolo di Bled e, in precedenza, ha guidato diversi club sloveni, la nazionale femminile slovena e si è distinto all'estero come Senior Woman National team 10 anni Izmir, Turchia, con ACH Volley ha vinto praticamente tutto in Europa. Oggi alla guida del club Radol’ca vincitrice del trofeo VITRUM&Glass in Carcare.

ADINA SALAORU è una pallavolista rumena che ha militato per il CSM București e per la nazionale rumena con l’incarico di capitano. Ha gareggiato al Campionato europeo di pallavolo femminile del 2015. Nel 2017 le è stato conferito il premio Cetățean de onoare (" Cittadina onoraria ") della città di Blaj e il titolo di Pallavolista rumena dell'anno 2017



Adina Salaoru, attualmente è impegnata a gestire un progetto molto ambizioso a Târgu Mures, con cui spera di contribuire a far crescere la prossima generazione di talentuose giocatrici di pallavolo provenienti dalla Romania e anche da più lontano.

Da una sua intervista dichiara: giocare a pallavolo è sempre stata la mia passione più grande e cara da quando mi conosco. Dopo un anno di recupero a causa di un infortunio alla spalla destra che mi ha costretto a un intervento chirurgico, ho capito che tornare a giocare allo stesso livello di prima era impossibile. La regola della mia carriera era che avrei dovuto fermarmi quando raggiungevo un punto morto”, racconta Adina. “Quando ho capito che la mia carriera era finita, ho iniziato a cercare nuove opportunità per crescere. È stato allora che si è presentata l'opportunità di lavorare per la CSU Târgu Mures. Sono stata spinta a farlo soprattutto perché la CSU aveva al suo interno l'unico centro di eccellenza nella pallavolo in tutta la Romania, il Centro Universitario Nazionale di Eccellenza nella Pallavolo (NUCE)”.

Siamo orgogliosi - commenta il presidente Michele Lorenzo– di aver ospitato a Carcare personaggi della portata di ADINA e TILEN. Questo dimostra, per chi è ancora scettico, che Carcare è un crocevia importante per la pallavolo nazionale ed internazionale.

Per la 17.ma edizione prevista il 26 e 27 settembre 2026, ci sono già in cantiere alcune importanti novità.