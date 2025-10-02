 / PRIMA PAGINA 4

PRIMA PAGINA 4 | 02 ottobre 2025, 12:49

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Situazione ancora aperta dopo le gare di andata dei quarti di finale

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Situazione ancora aperta dopo le gare di andata dei quarti di finale

Resta particolarmente fluida la situazione all'interno del tabellone di Coppa Italia di Eccellenza dopo i risultati maturati ieri sera.

Le gare di ritorno dei quarti restano infatti aperte a ogni esito, seppur ci sia un gruppo di squadre che parta inevitabilmente con i favori del pronostico per l'approdo alle semifinali.

Tra tutte ci sono il Campomorone Sant'Olcese, capace di  regolare 2-0 il Rivasamba con la doppietta di Fassone, e la Fezzanese, forte del 4-2 in rimonta sull'Arenzano. La squadra di Cocco era riuscita a portarsi sul 2-0 grazie a Diakhate e Pellicciari, poi è arrivata la reazione verde, incentivata dall'espulsione di Agostino, firmata dalle marcature di Vietina, Kane, De Marco e Bruccini.

Un solo gol di vantaggio, ma preziosissimo, per la San Francesco Loano sul Pietra Ligure (realizzato da Cassata) e della Voltrese, avanti con Nelli e Ndiaye, ma colpita in pieno recupero dal Molassana con Tavaroli.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium