Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Situazione ancora aperta dopo le gare di andata dei quarti di finale

Resta particolarmente fluida la situazione all'interno del tabellone di Coppa Italia di Eccellenza dopo i risultati maturati ieri sera.

Le gare di ritorno dei quarti restano infatti aperte a ogni esito, seppur ci sia un gruppo di squadre che parta inevitabilmente con i favori del pronostico per l'approdo alle semifinali.

Tra tutte ci sono il Campomorone Sant'Olcese, capace di regolare 2-0 il Rivasamba con la doppietta di Fassone, e la Fezzanese, forte del 4-2 in rimonta sull'Arenzano. La squadra di Cocco era riuscita a portarsi sul 2-0 grazie a Diakhate e Pellicciari, poi è arrivata la reazione verde, incentivata dall'espulsione di Agostino, firmata dalle marcature di Vietina, Kane, De Marco e Bruccini.

Un solo gol di vantaggio, ma preziosissimo, per la San Francesco Loano sul Pietra Ligure (realizzato da Cassata) e della Voltrese, avanti con Nelli e Ndiaye, ma colpita in pieno recupero dal Molassana con Tavaroli.