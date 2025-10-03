Calciomercato, Finale. Ecco l'ufficialità, Fabio Moretti presentato al "Felice Borel"

L'operazione era stata di fatto conclusa negli scorsi giorni, ma oggi pomeriggio il Finale ha confermato l'arrivo al Felice Borel di Fabio Moretti. Il duttile centrocampista ex Carcarese ha posato per la foto di rito insieme ad Antonio D'Onofrio.

"La Società F.B.C. Finale è lieta di annunciare l'arrivo in giallorossoblu di Fabio Moretti.

Il centrocampista classe 2000 è reduce da un biennio passato con la maglia della Carcarese, formazione con la quale aveva iniziato anche questa stagione, ottenendo due presenze nelle gare di coppa. In passato, ha militato anche tra le fila di Bragno, Cairese e Pallare.

Un rinforzo importante per la squadra di mister Diego Alessi, che potrà contare sulla sua esperienza e qualità in mezzo al campo."