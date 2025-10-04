Sitting volley protagonista a Laigueglia: la nazionale prepara la World League tra mare e sport

Sabato 4 e domenica 5 ottobre la nazionale Italiana di sitting volley a Laigueglia per due sessioni di allenamento e un triangolare. In preparazione della World League negli USA del prossimo week end. Ospitando il collegiale della nazionale di sitting volley sui campi di Laigueglia prende così avvio il calendario d'ottobre targato Riviera beach volley. Dodici campi a Laigueglia Spring Beach Camp, il clinic di allenamento piu grande di Italia, il week end del 10-11-12 ottobre in collaborazione con Mba Milano, Cus Torino, Novara Beach Volley e altre 7 società di beahc Volley. Per dare avvio invece il 18-19 ottobre alla prima giornata del campionato Italiano per societa Fipav.



Sotto la direzione tecnica del coach Marcello Marchese saranno 8 tra atleti e staff i rappresentanti della nazionale italiana di sitting volley. Cornice suggestiva per il collegiale, il bastione cinquecentesco di Laigueglia di fronte al quale grazie alla collaborazione con l'asd Mestei e Segnue si è ricreato come ad aprile lo spazio estremamente caratteristico di un campo centrale tra le barche dei pescatori.



Ma il Riviera non si ferma qui. In contemporanea su 8 campi montati ad Hoc su Andora l'ottavo e nono B1 della stagione. Appuntamento allo Sciabecco con un b1 1500 maschile e femminile e due B2 in collaborazione con comitato Fipav Liguria che vedrá oggi 6 ottobre con la nazionale di sitting la presenza straordinaria del neo presidente Paolo Bassi.