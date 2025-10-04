 / Calcio

Calcio | 04 ottobre 2025, 12:36

Calcio, Seconda Categoria. I calendari della stagione 2025/26 nei gironi A e B

Domani scatta il girone A, la prossima settimana il B

Con la pubblicazione, negli scorsi giorni, del calendario del girone B di Seconda Categoria, il quadro di tutti gli appuntamenti per le squadre ponentine è arrivato a compimento.

Per consultare e scaricare il calendario del Girone A di Seconda Categoria CLICCA QUI

Per consultare e scaricare il calendario del Girone B di Seconda Categoria CLICCA QUI
 

La prima giornata nel Girone A

Argentina Arma - Golfodianese B

Riva Ligure - Carlin’s Boys

Vallecrosia - Albingaunia Under 21

Camporosso - Borghetto B

Oneglia - Villanovese

Sanremo 2000 - Real Santo Stefano

Riposa: San Bartolomeo Cervo
 

La prima giornata nel Girone B

Bardineto - Rocchettese

Giusvalla - Plodio

Mallare - Sassello

Murialdo - Carcaree

Nolese - Pallare

Priamar - Spotornese

Files:
 Calendario Seconda Categoria A 2025-26 01 (178 kB)
 Calendario Seconda Categoria B 2025-26 (132 kB)

Redazione

