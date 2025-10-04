Calcio, Seconda Categoria. I calendari della stagione 2025/26 nei gironi A e B

Con la pubblicazione, negli scorsi giorni, del calendario del girone B di Seconda Categoria, il quadro di tutti gli appuntamenti per le squadre ponentine è arrivato a compimento.
Per consultare e scaricare il calendario del Girone A di Seconda Categoria CLICCA QUI
Per consultare e scaricare il calendario del Girone B di Seconda Categoria CLICCA QUI
La prima giornata nel Girone A
Argentina Arma - Golfodianese B
Riva Ligure - Carlin’s Boys
Vallecrosia - Albingaunia Under 21
Camporosso - Borghetto B
Oneglia - Villanovese
Sanremo 2000 - Real Santo Stefano
Riposa: San Bartolomeo Cervo
La prima giornata nel Girone B
Bardineto - Rocchettese
Giusvalla - Plodio
Mallare - Sassello
Murialdo - Carcaree
Nolese - Pallare
Priamar - Spotornese