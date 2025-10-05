Calcio, Eccellenza. Il Pietra Ligure si fa riprendere due volte dal Camporone, il big match del Devincenzi termina 2-2

PIETRA LIGURE - CAMPOMORONE 2-2 (26' Malagrida, 79' Dominici - 64' Rezi, 85' Fassone)
49' FINISCE QUA! DUE A DUE TRA PIETRA LIGURE E CAMPOMORONE
47' opportunità subito per sogno, sfera debole che Atzori può bloccare a terra
45' inizia il recupero
44' piccolo risentimento per Dominici, va in campo Sogno
40' LA RISPOSTA IMMEDIATA DEL CAMPOMORONE, EUROGOL DI FASSONE CHE AL VOLO COLPISCE DI MEZZO COLLO ESTERNO, TRAIETTORIA A USCIRE RISPETTO ALL'INTERVENTO DI BALDUCCI, PALLONE IMPRENDIBILE
34' IL VANTAGGIO DEL PIETRA! DOMINICI! TAP IN DEL CENTRAVANTI DOPO LA RESPINTA DELLA TRAVERSA! ESPLODE IL DEVINCENZI!
33' Campomorone ancora insidioso dalle parti di Balducci, Rolando non impatta il pallone a pochi metri dal nuovo portiere biancoceleste
32' Gabriele Insolito per Rovere, quarto cambio Pietra
31' Mele per Rovido, cerca geometrie in mezzo Corradi con l'ex giocatore del Vado
24' prova a sfruttare la sua freschezza Faedo, Atzori è però attento sul suo palo
22' effettua i tre cambi il Pietra, escono Malagrida, Castiglione e Pili
19' IL PAREGGIO DEL CAMPOMORONE, IL PIETRA NON GESTISCE PALLA IN MEDIANA, REZI NON SI FA PREGARE E DI TESTA DEPOSITA LA PALLA SUL PALO LUNGO, GARA DI NUOVO IN PARITA'
18' pronto per i cambi anche Moraglia, il tecnico sollecita Faedo, Prudente e Fatnassi ad alzare i giri
14' Rolando in campo per Calcagno, costretto a un nuovo cambio Corradi
13' tentativo ancora dalla media distanza per gli ospiti, Fassone chiama Balducci alla parata in due tempi
11' nuovo cambio Campomorone, Salvini per Canepa
10' partita più aperta rispetto al primo tempo. Rovere corre sulla corsia mancina, ma perde il tempo al momento del cross
9' si rivede il Campomorone, Bosia calcia alto dal limite
8' cambio Camporone, in campo Cavallaro per Zanoli
6' traversa clamorosa di Odasso. Il regista biancoceleste lascia partire la conclusione in maniera perfetta, forse troppo: la trasversale salva Atzori
3' il Pietra prova a invertire l'andazzo del primo tempo fin dai primi minuti, recupera palla Giglio, scarico per Dominici a pochi passi da Atzori, il destro viene contenuto in corner in extremis dalla difesa ospite
1' inizia la ripresa
SECONDO TEMPO
46' va in archivio il primo tempo al Devincenzi, più gioco del Campomorone, ma è avanti il Pietra
43' gol annullato al Campomorone, rilevata la posizione irregolare di Rezi. Moraglia e Feliciello chiamano però la squadra a una maggiore pressione
33' i padroni di casa provano a prendere coraggio forti del vantaggio realizzato da Malagrida. Il contrasto vinto da Giglio in occasione del gol non deve però rappresentare un'eccezione...
26' IL PIETRA PASSA ALLA PRIMA AZIONE GOL! RECUPERO PALLA DI CARATTERE PER GIGLIO, STRAPPO DI ROVERE CHE SERVE ALAL PERFEZIONE MALAGRIDA, CONCLUSIONE VIOLENTA E PRECISA, IMPARABILE PER ATZORI
23' ci prova ancora Rovido dalla mattonella, Balducci controlla la traiettoria terminare sul fondo
21' giro di boa del primo tempo, funzionano le pressioni degli ospiti, il Pietra fatica invece a recuperare palla
19' batte Rovido, murato dalla barriera in corner
18' dopo il bel recupero di Ravoncoli calcio di punizione dal limite per il Campomorone, Savino rileva un tocco di mano di Gasco. Giallo per il difensore
12' forza la girata Rovido per evitare la ripartenza del Pietra. Primi minuti con grande autorità per gli ospiti
7' rischio Pietra dopo pochi minuti, Rezi lavora palla in area, scarico, cross e Fassone anticipa di testa l'uscita di Balducci. Fortunatamente per il portiere la sfera va a lato
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Balducci, Aicardi, Gasco, Ravoncoli, Pili, Odasso, Castiglione, Giglio, Malagrida, Rovere, Dominici.
A disposizione: Duberti, Insolito, Sogno, Faedo, Pavese, Siriu, Iorio, Prudente, Fatnassi.
Allenatore: Moraglia
CAMPOMORONE: Atzori, Calcagno, Bacigalupo, Franchi, Zanoli, Bosia, Canepa, Mataloni, Rezi, Fassone, Rovido.
A disposizione: Calabrò, Allocca, Ottaviani, Mele, Marotta, Cavallaro, Salvini, Licco, Rolando
Allenatore: Corradi
Arbitro: Savino di Genova
Assistenti: Dell'Imperio di Novi Ligure e Bonavita di Albenga