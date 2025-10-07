Calcio. Pietra, Ravoncoli e il 2-2 con il Campomorone: "Dopo il doppio vantaggio speravamo di portarla a casa, affrontata una grande squadra"

Anche Mirko Ravoncoli, difensore del Pietra Ligure, è intervenuto in sala stampa dopo il pareggio dei biancocelesti contro il Campomorone Sant’Olcese.

"Dopo il doppio vantaggio speravamo di riuscire a portarla a casa, ma abbiamo comunque affrontato una grande squadra" ha sottolineato.

Riguardo alla scelta di iniziare la gara con tre difensori “vecchi”, Ravoncoli ha spiegato: "Sapevamo che ci avrebbero messo molto in difficoltà e abbiamo cercato di coprirci un po’ di più". Una decisione che, peraltro, aveva dato i suoi frutti, permettendo a Rovere e compagni di chiudere in vantaggio la prima frazione.

Ma questo Pietra può seguire il percorso che fu, ad esempio, del Celle Varazze, squadra nella quale Ravoncoli ha militato la scorsa stagione vincendo il campionato di Eccellenza? "Se restiamo uniti siamo un bel gruppo; se continuiamo a esserlo, nonostante questo momento di difficoltà nel vincere le partite, possiamo intraprendere un bel percorso, soprattutto perché davanti c’è qualità e abbiamo le possibilità per farlo".