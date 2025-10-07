Pallanuoto. Polti e la stagione che verrà: "Siamo la Rari, dobbiamo credere nella nostra forza"

A margine del vittorioso esordio nel campionato di Serie A1 contro la Florentia, il presidente della Rari Nantes Savona, Daniele Polti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SvSport.

Il massimo dirigente biancorosso ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra e ha voluto complimentarsi con il tecnico e con tutto il gruppo per quanto mostrato nel primo match stagionale.

Polti ha poi invitato i suoi giocatori a puntare sempre al massimo nel corso della stagione, pur riconoscendo che in campionato formazioni come Recco e Brescia dispongono di qualcosa in più rispetto alla Rari. Sarà comunque la vasca – ha sottolineato – a certificare i reali valori in campo.

Infine, il presidente ha voluto riservare un plauso speciale al pubblico savonese, che ha risposto con partecipazione in occasione della prima gara di campionato.

Nel frattempo, ieri si sono conosciuti i prossimi rivali nella Len Euro Cup che scatterà il 16 ottobre. Il sorteggio ha inserito capitan Rizzo e compagni nel Gruppo D, dove affronteranno i serbi del Sabac Elixir, la vincente del Gruppo A del qualification round, i tedeschi dello Spandau 04 — retrocessi dalla Champions League dopo le sconfitte con Sabadell e Vasas, ma poi capaci di superare Apollon Smyrnis, ZV De Zaan e A-Polo Sport Management — e infine lo Steaua Bucarest, classificatosi secondo nel gruppo C e miglior seconda tra le qualificate al turno preliminare.