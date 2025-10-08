Calcio, Vado. E' iniziata la stagione del Femminile, la novità è la squadra Juniores

Con la partita di sabato scorso tra la Juniores del Vado e il Genoa, ha preso il via anche in questa stagione l'attività del comparto femminile rossoblu.
A tracciare la rotta della nuova annata è la responsabile organizzativa Sabrina Traina:
"Proprio la nostra formazione Juniores rappresenta la novità di maggior rilievo dell'annata sportiva 2025/2026, senza dimenticare le altre leve del vivaio: si parte dai Pulcini, per passare ai Primi Calci e alle Esordienti.
Ovviamente è confermata anche la Prima Squadra, ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. L'istituzione della Juniores rappresenta la volontà di puntare con ancora più forza sulle giovani calciatrici, favorendo l'interscambio con la Prima Squadra.
A livello di numeri non possiamo che essere soddisfatti - chiosa Sabrina Traina - forza Vado Girls!"
I quadri rossoblu:
Responsabile organizzativo: Sabrina Traina
Responsabile area tecnica: Nadia Galliano
Responsabile in campo e allenatore: Raffaella Fracchia
Collaboratrice Tecnica: Noelia DE Luca
Dirigente ufficiale: Stefania Parodi
Preparatore portiere: Melle riolfo